بالفيديو.. الدهيمان يتحدث عن النكت والطرائف السلبية المتداولة على الزوجين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدث الدكتور منصور الدهيمان استشاري العلاج الزوجي الأسري عن النكت والطرائف السلبية المتداولة على الزوجين. تحدث الدكتور منصور الدهيمان استشاري العلاج الزوجي الأسري عن النكت والطرائف السلبية المتداولة على الزوجين. وقال الدهيمان خلال حواره في قناة السعودية:" النكت أحد الوسائل للتعامل مع الضغوط الشديدة للحد من التوترات والمصائب والمحن ". وأوضح الدهيمان:" لكل بيت خصائص محددة للتعامل فيما بينهم والضغوط تجعل الناس يظهرون الجوانب الخفية ". ودعا الزوجات والأزواج لتقبل ما يحدث في وقت الأزمات وتخطيها عن طريق النكت الإيجابية للحد من الضغوطات الحياتية، مشددا:" يجب على الأسر تقبل المحن والظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن ".

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