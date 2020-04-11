شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن أول حالة مسجلة مصابة بفيروس " كورونا " بمنطقة حائل، حيث تم رصد الحالة بمحافظة الشملي.

واتضح أن الحالة المسجلة هي لمقيم من الجنسية النيبالية، قادم من المدينة المنورة كقائد شاحنة بقرية ضرغط الواقعة على مسافة 178كم على طريق حائل الحائط، إلى المدينة المنورة.

كما تم الكشف على السائق بجهاز قياس الحرارة من قِبل موظف الأمن عند بوابة المنجم، ورصد درجة حرارة عالية على السائق، مما استلزم استدعاء ممرض المنجم، الذي أكد أن حرارة السائق عالية، قبل نقله لمستشفى محافظة الشملي، بواسطة مقيمين اثنين آخرين.