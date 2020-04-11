شكرا لمتابعة خبر عن مختص: لا أتوقع أن يتأثر دخل الفرد في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح مازن السديري رئيس ابحاث الراجحي المالي، اليوم السبت، تأثير أزمة فيروس كورونا على دخل الفرد.

وقال السديري خلال برنامج " كلنا مسؤول " : إنه لا أتوقع أن يتأثر دخل الفرد في المملكة بهذه الأزمة ولم تؤثر على القطاع الخاص.

وأضاف : قد يكون هناك ترشيد في الإنفاق مستقبلًا ويكون بشكل مدروس.