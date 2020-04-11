شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تطلق تطبيق "تطمن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة الصحة تواصلاً للجهود التي تقوم بها للتعامل مع فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 واستمراراً للمبادرات النوعية التي تنفذها، تطبيق "تطمن" بهدف تعزيز الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

وأوضحت الوزراة أن التطبيق يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي ويعزز من إجراءات تعافيهم، حيث يحتوي على أيقونة للخدمات تضم مكتبة المحتوى التثقيفي، نتائج الفحوصات، تحديث بيانات المخالطين، المتابعة اليومية للحالة الصحية، ارتباطات دعم التقصي الوبائي، التواصل مع 937 وطلب المساعدة، مؤشر العدد التنازلي للعزل الصحي، التنبية بالإشعارات والمكالمات الآلية ، كما يتضمن التطبيق أيقونة المستفيدين وهم" القادم من السفر،. والمخالطين لحالات مصابة ، المشتبه به لوجود أعراض، المصابين بفيروس كورونا الذين تم إحالتهم للعزل المنزلي أو الحجر الصحي، حيث تتظافر في تقديم هذه الخدمة مع وزارة الصحة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وبما يضمن تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب.

وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على إستفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ومهيبةً بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات - بإذن الله -.