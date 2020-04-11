شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: شكلنا لجنة متعلقة بالجائحة لقطع الطريق على الفتاوى الشاذة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ:" شكلنا لجنة متعلقة بجائحة كورونا تقدم بحوث علمية شرعية بمعايير أكاديمية تقطع الطريق على الاجتهادات الخاطئة والفتاوى الشاذة "

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي عبر قناة الإخبارية للحديث عن اللجنة المشكلة بشأن أزمة كورونا لقطع الطريق على الفتاوى الشاذة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ أصدر قرارًا بتشكيل لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا، برئاسته وعضوية نائب الوزير، وعدد من وكلاء الوزارة والمختصين.

ولفت آل الشيخ، إلى أن هذه الخطوة تأتي استشعارًا بأهمية ما يجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس كورونا، وحرصًا على إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة.