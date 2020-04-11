شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تتوعد بمعاقبة المنشآت الغير ملتزمة بمعالجة نفايات الرعاية الصحية لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت النيابة العامة المنشآت الطبية من عقوبات ستطالها حال عدم معالجة وإدارة نفايات الرعاية الصحية لفيروس كورونا بطرق آمنة وسليمة داخل حرم المنشآة.
وأضافت أن نفايات الرعاية الصحية لفيروس كورونا تُعد نفايات صحية خطرة، وتلتزم المنشآت الطبية بمعالجتها وإدارتها بطرق آمنة وسليمة، وفي حال نقلها لمعالجتها خارج المنشأة يُحظر أي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو البيئة،طبقاً للنظام العام للبيئة.
وأوضحت النيابة العقوبات التى سيتم تطبيقها على المخالفين وهى في السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بهما معا وإغلاق المنشأة وحجز السفينة لمدة لا تتجاوز 90 يوما، وإلزام المخالف بالتعويض وإزالة المخالفة .
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