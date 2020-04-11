شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مخاطر يجب الحذر منها في البيوت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح العقيد المهندس سعد البشري المخاطر التي يجب الالتفات لها والاحتراز لها في البيوت، خاصة في ظل وجود أطفال.

وأضاف، خلال مداخلة في برنامج كلنا مسؤول المذاع على القناة السعودية، أن من ين هذه المخاطر الغاز والمخاطر الكهربائية، والتى يمكن أن تنتج من بعض الأجهزة مثل أجهزة التكييف وأجهزة الكمبيوتر.

وشدد على ضرورة مراقبة الأسرة لأبنائها، بجانب مراقبتها لعمل الأجهزة الكربائية لضمان حماية بيوتهم.