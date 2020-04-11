شاهد.. قصة المزارع الذي خفض سعر الأرز الحساوي إلى النصف في ظل أزمة كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): بادر المزارع زكي السالم لتخفيض سعر الأرز الحساوي إلي النصف تضامنا مع الجهود الحكومية و الشعبية في ظل أزمة كورونا. بادر المزارع زكي السالم لتخفيض سعر الأرز الحساوي إلي النصف تضامنا مع الجهود الحكومية و الشعبية في ظل أزمة كورونا. وقال السالم خلال حواره في برنامج " في أسبوع ":" بادرت الفكرة أذهاني لتخفيض سعر الأرز للنصف بسبب جائحة كورونا من أجل مساعدة المواطنين ولكي يستفيد شريحة كبيرة منهم بالأسعار المخفضة ". وأشار السالم:" مزرعتي تنتج في الأحساء 540 طن من الأرز الأحمر الحساوي "، مشددا على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود من الجميع في ظل الأزمة العالمية لحين انفراجها.

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