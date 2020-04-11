شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق "موعد" يكشف عن 40 مصابا بـ "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن تطبيق "موعد" من التعامل مع المصابين بكورونا، فبالإضافة لتوصيات وزارة الصحة للذين يشعرون ببعض الأعراض المبادرة بالكشف لو عن طريق "موعد".

و من خلال البرنامج يتم التواصل معهم المختصون بطرح 6 أسئلة، وهذا ما تم فعلاً، فقد كشفت الصحة اليوم عن تسجيل 40 حالة عن طريق التقييم الذاتي، من خلال منصة "موعد".

كما كشفت الوزارة أن 70 إلى 80٪ من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة لغير السعوديين بسبب المخالطة.