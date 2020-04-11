شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. التصرف السليم عند حدوث الحريق في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو طريقة التعامل الصحيحة عند حدوث حريق في المنزل، ومنها قم بإطفاء الحريق إذا كان بسيطا وقبل أن ينتشر باستخدام طفاية الحريق أو صب الماء أو قطعة قماش مبلولة.

وبحسب ما جاء في المقطع فإنه يجب الحذر من صب الماء علي الأجهزة الكهربائية التي تساهم في انتشار الحريق ويجب مغادرة المنطقة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح الفيديو:" يجب جعل هدفك الأول هو إنقاذ نفسك وأفراد عائلتك من منطقة الخطر ولابد من الصراخ بصوت مرتفع جدا لإنقاذ كل من في المنزل ولا تحاول البحث عن أشيائك الثمينة ".

ووفقا لما جاء في الفيديو:" في حال احتجزت في غرفتك وكان الدخان منتشر عليم أن تنبطح وتسير علي يدك وركبتيك وضع قطعة قماش مبللة علي فمك وأنفك واخرج حالا واتصل فورا بعد خروجك على الرقم 998 لطلب المساعدة منوعمليان الدفاع المدني ".