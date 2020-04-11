شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
كما توقعت الهيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس غدًا الأحد، أن السحب الرعدية تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
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