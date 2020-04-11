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شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تعلن عن صفحة تصريح التنقل لملاك المزارع والمواشي والنحالين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة صحفة إلكترونية لحصول ملاك المزارع والمواشي والنحالين ومشروعات الدواجن والأسماك على تصريح إلكتروني لمرة واحدة أسبوعياً.
وقالت الوزارة: يعطى بعد التنسيق مع شرطة المنطقة في المدن والمحافظات التي يسري فيها تعليق التجول مدة 24 ساعة، وهذا التصريح لمن تتوفر لديهم وثائق داعمة.
وأوضحت أنه يتم الحصول على تصريح من خلال إدخال رقم الهوية ورقم الجوال ومقر السكن.
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