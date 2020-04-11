بشرى سارة لكل اليمنيين : مكتب الصحة يزف هذا النبأ السار بشأن كورونا في مدينة الشحر بحضرموت

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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : الصين تزف بشرى سارة للعالم كله وتعلن التوصل لعلاج جديد لفيروس كورونا .. والمفاجأة أنه من حيوان لا يخطر على بال! (تفاصيل صادمة). عــــاجل : كورونا يجتاح 183 دولة والإعلان عالميًا عن هذه الدول العربية التي لم يدخلها الفيروس أبدًا.. ومفاجأة بشأن السبب

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