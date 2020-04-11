أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، تجهيز 24 مبنى مخصص للعزل الصحي. وذكرت الإمارة –عبر حسابها بتويتر- أن المباني تشتمل على أكثر من 600 غرفة مجهزة بالكامل، وكذلك عيادات طبية. وأشارت إلى أنه تم تدريب الطواقم الطبية والأمنية على الاستقبال والتعامل بما يتوافق مع الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة. Advertisements اقرأ أيضًا: شرطة مكة توضح حدود نطاق منع التجول المطبق في «الطائف» بالفيديو.. خروج معافين من الحجر الصحي بعد ثبوت سلامتهم من «كورونا»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إمارة مكة تجهز 24 مبنى للعزل الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.