لمدة ثلاثة أشهر.. «الموارد البشرية» تعفي 3 فئات من سداد استحقاقات الإسكان التنموي

قررت وزارة الموارد البشرية، إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات الإسكان التنموي لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا القرار للتخفيف عن هذه الفئات من حدة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من تبعات الوباء العالمي «كوفيد – 19»، وتماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه هذه الفئات.

وخلال السنوات الأخيرة، سلمت وزارة الإسكان العديد من الأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة مفاتيح وحدات الإسكان التنموي في غالب مدن ومحافظات ومناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة لحين انتهاء كورونا، إضافة لعدم إيقاف مستفيدي الضمان من الشهر الحالي وإعادة مستفيدي شهر رجب بأثر رجعي.