«مدني جدة» يسيطر على حريق نشب بمنزل شعبي.. وإصابة وافد عربي

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة من السيطرة على حريق بمنزل شعبي بحي الهنداوية، فيما أصيب وافد عربي بحروق متفرقة نُقل على إثرها إلى المستشفى.
وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الأمنية (٩١١) تلقى بلاغًا الساعة (12:20) اليوم السبت، يفيد بنشوب حريق بمنزل شعبي بحي الهنداوية.
وأضاف القرني: على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة إلى موقع الحادث؛ حيث تبين أن الحالة ناتجة عن حريق بمنزل شعبي، مشيرًا إلى أنه تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ، وإخماد الحريق.
وأوضح القرني أنه نتج عن ذلك إصابة وافد عربي بحروق متفرقة نُقل على إثرها إلى المستشفى، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع.
وأهاب القرني بالجميع، ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف للدخان، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
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