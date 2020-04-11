الإطاحة بتشكيل عصابي هندي ارتكب 124 جريمة سرقة في أحياء الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، اليوم السبت، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من (8) مقيمين من الجنسية الهندية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا سرقة المعدات والقواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع وكبائن التمديدات التابعة لشركة الكهرباء.
وأوضح التويجري، أن هذا التشكيل أقر بارتكاب (124) جريمة سرقة في (26) حياً وموقعاً في مدينة الرياض، بما قيمته مليون و850 ألف ريال، جرى إيقافهم واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
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