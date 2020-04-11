مكة تتصدر بـ 131 حالة.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في المناطق

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 382 في مناطق عدة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 131 حالة، بينما شهدت المدينة تسجيل 95 حالة والرياض 76 حالة، كما سجلت جدة 50 حالة جديدة والدمام 15 حالة جديدة، وينبع 5 حالات جديدة.

وشدد متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى4033 بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، ووصلت حالات التعافي 720 حالة.

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جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

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