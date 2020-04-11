تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل ببقيق

بدأت بلدية محافظة بقيق في تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية (المؤقتة) لخدمة التوصيل المنزلي، في ظل انتشار فيروس كورونا ، بإشراف رئيس صحة البيئة حسين بن قريعة. وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس آل عريج أن البلدية قامت بتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل في جميع المحافظة والقرى والهجر التابعة لها وذلك للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على سلامة وصحة السكان. وأكد آل عريج أن مفتشي البلدية يعملون بشكل مستمر للتأكد من تطبيق الشروط، وفي حالة عدم تطبيق الشروط سيتم تطبيق الإجراءات النظامية على المخالف من غرامات مالية وإغلاق. شروط مندوبي التوصيل: 1- وجود شهادة طبية تثبت سلامة الشخص من الأمراض بعد إجراء الفحص. 2- بطاقة تعريفية. 3- لبس القفازات والكمامة أثناء العمل. 4- نظافة الشخص ومظهره العام ونظافة سيارته. 5- يتوقف المندوب مباشرةً عن التوصيل في حال ظهور أي أعراض مرضية. 6- إلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية تسليم الطلبات. الشروط المطلوبة من وسائل النقل المستخدمة في التوصيل: 1- تكون الحافظات محكمة الغلق ومصنعة من مواد تتحمل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة. Advertisements 2- تثبيت المواد الغذائية في أماكنها لمنع تلفها نتيجة الحركة. 3- عدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرةً. 4- وضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة ورقم الترخيص ورقم لوحة السيارة. الشروط المطلوبة من المنشأة الغذائية: 1- فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بعضها عن بعض. ‏2- تقديم المشروبات في علب بدلاً من الكاسات. 3- تغليف الطلب بشكل كامل ومحكم مع وضع لاصق محكم الغلق على الطلب. 4- عدم دخول مندوب التوصيل والانتظار في السيارة إلى حين استلام الطلب.



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