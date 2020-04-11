تفعيل خدمة الدواء يوصلك بالبيت بمحافظة بقيق

نفذ مستشفى بقيق والمراكز الصحية التابعة له مبادرة "الدواء يوصلك "لتوصيل الدواء للمرضى بالبيت. وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ أوضح مدير مستشفى بقيق العام والمراكز الصحية التابعة له الدكتور راشد البوعلي أن مبادرة توصيل الدواء للمستفيدين الذين يعانون من الأمراض المزمنة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لنقل العدوى وانتشار مرض كورونا المستجد وللمساهمة في تطبيق توجيهات الوزارة للبقاء في المنازل، وخصص الرقم 0591961731 خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس في نطاق محافظة بقيق والهجر.

و بين البوعلي أن المريض يقوم بإرسال الدواء المطلوب ويتم مراجعة الطلب والتأكد من سلامته من قبل الطاقم الفني والطبي قبل إرساله.

أكد البوعلي أن العديد من المرضى في بقيق والهجر استلموا الدواء عن طريق الخدمة بدل مراجعتهم للمستشفى وذلك حفاظا على سلامتهم.