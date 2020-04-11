السعودية اليوم / أمين منطقة عسير يتفقد المراكز التموينية ومسلخ البلدية وأسواق السمك والخضار بمحافظة البرك



محايل 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي المراكز التموينية و أسواق النفع العام و مسلخ البلدية وأسواق السمك و الخضار بمحافظة البرك ، وذلك للتأكد من تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس

وشدد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بأسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بحضور رئيس بلدية البرك المهندس عبدالله الرياعي .

وأشار الحميدي إلى أن هذه الجولة جاءت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الوزارة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، منوهًا بأن الأمانة و جميع البلديات لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم و التطهير المستمر و توفير آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها وفق الاشتراطات المعمول بها .

وأكد أن هذه الجولة تأتي بتوجيهات من سمو أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد 19 .

// انتهى //

18:47ت م

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محايل 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واستفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي المراكز التموينية و أسواق النفع العام و مسلخ البلدية وأسواق السمك و الخضار بمحافظة البرك ، وذلك للتأكد من تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.وشدد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بأسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية.جاء ذلك خلال جولته التفقدية بحضور رئيس بلدية البرك المهندس عبدالله الرياعي .وأشار الحميدي إلى أن هذه الجولة جاءت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الوزارة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، منوهًا بأن الأمانة و جميع البلديات لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم و التطهير المستمر و توفير آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها وفق الاشتراطات المعمول بها .وأكد أن هذه الجولة تأتي بتوجيهات من سمو أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد 19 .// انتهى //18:47ت م0105

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