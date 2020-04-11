السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يطلق مبادرة " مناعة "لاستثمار أوقات البقاء في المنازل"



بريدة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بحي الريان والنهضة مبادرة "مناعة" الهادفة لتعزيز المسؤولية في الوقاية من جائحة

وبين التجمع الصحي بالمنطقة أن مبادرة "مناعة" تأتي ضمن المبادرات والشراكات المجتمعية للتجمع الصحي ، حيث تُعنى بتقوية الجوانب المناعية والتحصين على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع ، وبناء اتجاهات إيجابية نحو الممارسات المناعية في المجالات المختلفة باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة صحية واجتماعية وثقافية مستدامة ، كما تُسهم في استثمار الحجر المنزلي وتعظيم الأثر الإيجابي له على مستوى مدينة بريدة وتفعيل دور لجان الأحياء التنموية .

وأفاد التجمع الصحي أن المبادرة تستمر 10 أيام وتستهدف 5000 مستفيد ومستفيدة، وتقدم من خلال المبادرة العديد من الأنشطة عن طريق التعلم عن بعد والحوار والمناقشة والتعلم الإلكتروني ، بالإضافة الى المسابقات التوعوية التي تقدم من قبل اللجنة ، حيث ستكون مسارات المبادرة على أربعة مسارات في المجالات الإعلامية واللقاءات القصيرة والمسابقات والندوات وورش العمل.

// انتهى //

18:44ت م

0104



بريدة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بحي الريان والنهضة مبادرة "مناعة" الهادفة لتعزيز المسؤولية في الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد وفق إجراءات تطبيقية وممارسات تفاعلية معرفية لاستثمار الدور المجتمعي خلال تواجدهم بالمنزل.وبين التجمع الصحي بالمنطقة أن مبادرة "مناعة" تأتي ضمن المبادرات والشراكات المجتمعية للتجمع الصحي ، حيث تُعنى بتقوية الجوانب المناعية والتحصين على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع ، وبناء اتجاهات إيجابية نحو الممارسات المناعية في المجالات المختلفة باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة صحية واجتماعية وثقافية مستدامة ، كما تُسهم في استثمار الحجر المنزلي وتعظيم الأثر الإيجابي له على مستوى مدينة بريدة وتفعيل دور لجان الأحياء التنموية .وأفاد التجمع الصحي أن المبادرة تستمر 10 أيام وتستهدف 5000 مستفيد ومستفيدة، وتقدم من خلال المبادرة العديد من الأنشطة عن طريق التعلم عن بعد والحوار والمناقشة والتعلم الإلكتروني ، بالإضافة الى المسابقات التوعوية التي تقدم من قبل اللجنة ، حيث ستكون مسارات المبادرة على أربعة مسارات في المجالات الإعلامية واللقاءات القصيرة والمسابقات والندوات وورش العمل.// انتهى //18:44ت م0104

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يطلق مبادرة " مناعة "لاستثمار أوقات البقاء في المنازل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.