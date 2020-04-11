السعودية اليوم / ضباب الباحة.. لوحة إبداعية على سفوح الجبال



الباحة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

شكل الضباب الذي غطى سفوح وجبال منطقة الباِحة اليوم, لوحة جمالية إبداعية، حيث توشحت مدينة الباحة مزيداً من الجمال، وغطت سحب الضباب الكثيفة غابات وطرقات المنطقة تصحبها قطرات المطر التي شهدتها سراة المنطقة.

والتقطت عدسة " واس ", مناظر الضباب يعانق قمم جبال الباحة الشاهقة وتخلله بين أشجارها وسط زخات من المطر في لحظة ساحرة، لا سيما أن منطقة الباحة تتميز هذه الأيام بجمال الطبيعة وخضرتها الآخاذة وجبالها وأوديتها التي يجري بها الماء في ظل ما شهدته المنطقة من أمطار غزيرة.

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17:41ت م

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