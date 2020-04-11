

القطيف 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 785 جولة رقابية، وعقّمت 2905 موقعاً بمحافظة القطيف، خلال الفترة من 11 إلى 17 شعبان الجاري، ضمن جهودها الاحترازية والوقائية في أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للتصدي لانتشار

وأفادت الأمانة أن عمليات التعقيم، التي تبدأ مع سريان مفعول منع التجول، شملت الشوارع الرئيسية والفرعية والمواقع العامة في الأحياء السكنية بمختلف مدن المحافظة، بواسطة 200 آلية و 2369 عاملاً في اليوم الواحد، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم ضمن جهودها لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى//.

17:04ت م

0089



القطيف 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية 785 جولة رقابية، وعقّمت 2905 موقعاً بمحافظة القطيف، خلال الفترة من 11 إلى 17 شعبان الجاري، ضمن جهودها الاحترازية والوقائية في أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.وأفادت الأمانة أن عمليات التعقيم، التي تبدأ مع سريان مفعول منع التجول، شملت الشوارع الرئيسية والفرعية والمواقع العامة في الأحياء السكنية بمختلف مدن المحافظة، بواسطة 200 آلية و 2369 عاملاً في اليوم الواحد، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم ضمن جهودها لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى//.17:04ت م0089

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تُنفذ 785 جولة بالقطيف خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.