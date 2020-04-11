السعودية اليوم / اختتام الملتقى الافتراضي عن إدارة الأزمات بجامعة أم القرى



مكة المكرمة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

اختتمت في جامعة أم القرى اليوم، فعاليات الملتقى الافتراضي الاستشاري الأول في إدارة الأزمات، الذي نظمته الجامعه ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد على مدار 3 أيام، وذلك بعنوان "من مكة نحو العالم"

وهدف الملتقى إلى تعزيز السلوك الإيجابي في التعامل مع الأزمة لدى فئات المجتمع كافة، حيث تحدث 26 مستشاراً ومستشارة من مختلف التخصصات شملت الطب, الإعلام, القانون, الصحة النفسية, التطوع, السلامة المهنية, جودة الحياة, الموارد البشرية, التقنية, إدارة الحشود والابتكار تم من خلالها تقديم 13 ورقة عمل تلخصت في 40 توصية خرج بها الحضور في ختام الملتقى, فيما يلغ إجمالي الحضور من داخل وخارج المملكة لفعاليات الملتقى 4824 على مدار الثلاثة أيام.

وأوضح معالي مدير الجامعة أن الملتفى يأتي تحقيقا لمبدأ المشاركة في حملة "كلنا مسؤول" لتوعية الأفراد والمجتمع بمخاطر فيروس

// انتهى //

16:58ت م

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مكة المكرمة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واساختتمت في جامعة أم القرى اليوم، فعاليات الملتقى الافتراضي الاستشاري الأول في إدارة الأزمات، الذي نظمته الجامعه ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد على مدار 3 أيام، وذلك بعنوان "من مكة نحو العالم"وهدف الملتقى إلى تعزيز السلوك الإيجابي في التعامل مع الأزمة لدى فئات المجتمع كافة، حيث تحدث 26 مستشاراً ومستشارة من مختلف التخصصات شملت الطب, الإعلام, القانون, الصحة النفسية, التطوع, السلامة المهنية, جودة الحياة, الموارد البشرية, التقنية, إدارة الحشود والابتكار تم من خلالها تقديم 13 ورقة عمل تلخصت في 40 توصية خرج بها الحضور في ختام الملتقى, فيما يلغ إجمالي الحضور من داخل وخارج المملكة لفعاليات الملتقى 4824 على مدار الثلاثة أيام.وأوضح معالي مدير الجامعة أن الملتفى يأتي تحقيقا لمبدأ المشاركة في حملة "كلنا مسؤول" لتوعية الأفراد والمجتمع بمخاطر فيروس كورونا -كوفيد 19- وتداعياتها وطرق الوقاية منها كما، تجسد الجامعة من خلال إقامة الملتقى دورها المهني والعلمي والبحثي في تقديم وتوفير الاستشارات والحقائق العلمية والمعرفية والبحثية للحد من الأزمة وإيجاد السبل الملائمة لحلها بإذن الله تعالى.// انتهى //16:58ت م0087

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