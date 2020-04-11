ويتمتع التوائم الثلاثة بصحة جيدة، حيث تتراوح أوزانهم ما بين ١ كجم و 1.25 كجم وتم تنويمهم تحت التنفس الصناعي بالعناية المركزة للمواليد.

تمكن الفريق الطبي بمستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من توليد توأم ثلاثي. وكانت الأم تتابع الحمل بالمستشفى، حيث تقرر إدخالها إلى ولادة مبكرة في الأسبوع الـ 29 من الحمل.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 05:44 PM

استدعاء استشاري العناية المركزة للمواليد لإجراء العملية القيصرية

Advertisements

بتسهيل شرطة الطائف.. ولادة 3 توائم في مجمع الملك فيصل الطبي

تمكن الفريق الطبي بمستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من توليد توأم ثلاثي.

وكانت الأم تتابع الحمل بالمستشفى، حيث تقرر إدخالها إلى ولادة مبكرة في الأسبوع الـ 29 من الحمل.

وأجريت عملية الولادة القيصرية العاجلة بعد استدعاء استشاري العناية المركزة للمواليد لمباشرة الولادة.

وسهلت شرطة الطائف انتقال الاستشاري من منزله للمجمع بسبب منع التجول.

ويتمتع التوائم الثلاثة بصحة جيدة، حيث تتراوح أوزانهم ما بين ١ كجم و 1.25 كجم وتم تنويمهم تحت التنفس الصناعي بالعناية المركزة للمواليد.

الكلمات المفتاحية