، بسبب فيروس كورونا.. إلغاء كأس الأبطال الدولية لكرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت ستقام في أمريكا وآسيا

أعلن منظمو مسابقة كأس الأبطال الدولية في كرة القدم، والتي تضم نخبة الأندية الأوروبية عن إلغاء نسخة عام 2020 في الولايات المتحدة وقارة آسيا، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأصدر المنظمون بياناً جاء فيه أن "غياب الوضوح بشأن رفع قيود إجراءات التباعد الاجتماعي، وبشأن الروزنامة الرياضية الدولية مع إمكانية معاودة بعض البطولات الوطنية نشاطها والاتحاد القاري (ويفا) مسابقاته في شهر أغسطس، أدى إلى استحالة إقامة كأس الأبطال خلال الصيف المقبل".

وأضاف البيان: "نحن سعداء لجلب أفضل أندية العالم وإقامة أبرز المواجهات فيما بينها في الولايات المتحدة وآسيا".

وانطلقت كأس الأبطال في 2013 وتلعب المباريات بين يوليو وأغسطس، وتقام مباريات هذه البطولة في الولايات المتحدة وآسيا وحتى في أوروبا، وتأتي في وقت تستعد فيه هذه الأندية للموسم الجديد في بطولاتها الوطنية.

وتضم البطولة أبرز الأندية الأوروبية وتجذب المباريات عددًا هائلاً من الجماهير، حيث شاهد 109 آلاف مشجع مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ميشيجان عام 2014.



وتجد هذه الأندية في الولايات المتحدة جميع التسهيلات وعلى أعلى مستوى، كما أن خوضها مباريات هذه البطولة تدر عليها أموالاً ضخمة.