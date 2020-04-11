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أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس.
أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضًا إلى 24900 من 24308 الأربعاء الماضي، وفقاً لـ"رويترز".سويسرا فيروس كورونا الجديد
سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 831صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-11
أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس.
أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضًا إلى 24900 من 24308 الأربعاء الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
04:55 PM
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:45 PM
الإصابات قفزت لـ24.308
أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس.
أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضًا إلى 24900 من 24308 الأربعاء الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
، سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 831 ،
المصدر : الخليج 365
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