، لقاح بريطاني ضد "كورونا" سيكون جاهزاً في سبتمبر المقبل ،

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ذكرت البروفيسورة سارة جيلبرت، التي تقود فريقاً من الباحثين في جامعة أكسفورد لتطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد، أن اللقاح سيكون جاهزا بحلول شهر سبتمبر المقبل بموجب المعطيات الإيجابية التي تراها بعد أن ظهرت نتائج واعدة فى التجارب السريرية المبكرة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم السبت.
وأوضحت "جيلبرت" أن التجارب البشرية للقاح ستبدأ خلال أسبوعين، ويعمل فريق التطوير طوال أيام الأسبوع؛ للتعجيل بتوفير هذا اللقاح.
وأضافت أنها "واثقة بنسبة 80 في المائة من نجاحها بناء على دراسات أخرى أجريت مع هذا النوع من اللقاحات".
وقالت "جيلبرت": "إن عمليات الحجر الصحي الكلي تجعل الأمر أكثر صعوبة، لكننا لا نريد مناعة القطيع أيضاً، ونريدهم أن يكونوا معرضين للتجارب من أجل اختبار نجاعة اللقاح".
وأشارت إلى أنه من أجل توزيع اللقاح في الخريف ستحتاج الحكومة البريطانية إلى بدء الإنتاج قبل أن تثبت فعاليته.بريطانيا فيروس كورونا الجديد
لقاح بريطاني ضد "كورونا" سيكون جاهزاً في سبتمبر المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-11
ذكرت البروفيسورة سارة جيلبرت، التي تقود فريقاً من الباحثين في جامعة أكسفورد لتطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد، أن اللقاح سيكون جاهزا بحلول شهر سبتمبر المقبل بموجب المعطيات الإيجابية التي تراها بعد أن ظهرت نتائج واعدة فى التجارب السريرية المبكرة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم السبت.
وأوضحت "جيلبرت" أن التجارب البشرية للقاح ستبدأ خلال أسبوعين، ويعمل فريق التطوير طوال أيام الأسبوع؛ للتعجيل بتوفير هذا اللقاح.
وأضافت أنها "واثقة بنسبة 80 في المائة من نجاحها بناء على دراسات أخرى أجريت مع هذا النوع من اللقاحات".
وقالت "جيلبرت": "إن عمليات الحجر الصحي الكلي تجعل الأمر أكثر صعوبة، لكننا لا نريد مناعة القطيع أيضاً، ونريدهم أن يكونوا معرضين للتجارب من أجل اختبار نجاعة اللقاح".
وأشارت إلى أنه من أجل توزيع اللقاح في الخريف ستحتاج الحكومة البريطانية إلى بدء الإنتاج قبل أن تثبت فعاليته.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
04:48 PM
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:45 PM
بدء التجارب البشرية خلال أسبوعين
ذكرت البروفيسورة سارة جيلبرت، التي تقود فريقاً من الباحثين في جامعة أكسفورد لتطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد، أن اللقاح سيكون جاهزا بحلول شهر سبتمبر المقبل بموجب المعطيات الإيجابية التي تراها بعد أن ظهرت نتائج واعدة فى التجارب السريرية المبكرة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم السبت.
وأوضحت "جيلبرت" أن التجارب البشرية للقاح ستبدأ خلال أسبوعين، ويعمل فريق التطوير طوال أيام الأسبوع؛ للتعجيل بتوفير هذا اللقاح.
وأضافت أنها "واثقة بنسبة 80 في المائة من نجاحها بناء على دراسات أخرى أجريت مع هذا النوع من اللقاحات".
وقالت "جيلبرت": "إن عمليات الحجر الصحي الكلي تجعل الأمر أكثر صعوبة، لكننا لا نريد مناعة القطيع أيضاً، ونريدهم أن يكونوا معرضين للتجارب من أجل اختبار نجاعة اللقاح".
وأشارت إلى أنه من أجل توزيع اللقاح في الخريف ستحتاج الحكومة البريطانية إلى بدء الإنتاج قبل أن تثبت فعاليته.
، لقاح بريطاني ضد "كورونا" سيكون جاهزاً في سبتمبر المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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