محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 24413 حالة أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت تسجيل 132 حالة وفاة و1316 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان: الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت إلى 2643 متوفى و24413 مصابًا. وأضاف وفق رويترز: تم نقل 189 مريضًا آخرين إلى المستشفيات ليرتفع عدد الذين يخضعون حاليًا للعلاج في المركحز الطبية إلى 8386 حالة.هولندا فيروس كورونا الجديد هولندا.. 132 وفاة جديدة جراء فيروس"كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-11 أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت تسجيل 132 حالة وفاة و1316 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان: الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت إلى 2643 متوفى و24413 مصابًا. وأضاف وفق رويترز: تم نقل 189 مريضًا آخرين إلى المستشفيات ليرتفع عدد الذين يخضعون حاليًا للعلاج في المركحز الطبية إلى 8386 حالة. Advertisements 11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 04:38 PM اخر تعديل 11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 05:45 PM ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 24413 حالة ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 24413 حالة أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت تسجيل 132 حالة وفاة و1316 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان: الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت إلى 2643 متوفى و24413 مصابًا. وأضاف وفق رويترز: تم نقل 189 مريضًا آخرين إلى المستشفيات ليرتفع عدد الذين يخضعون حاليًا للعلاج في المركحز الطبية إلى 8386 حالة. ، هولندا.. 132 وفاة جديدة جراء فيروس"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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