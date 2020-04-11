شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 95 شخصا يعيشون في شقتين وسط مطالبات بترتيب سكن العمالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):رصد مقطع فيديو ٩٥ شخصا يعيشون في شقتين كل شقة غرفتين نوم، مما أثار غضب واستياء المواطنين في المملكة.
وتزايدت المطالبات في الفترة الأخيرة بشأن النظر في ترتيب سكن العمالة، ولذلك لابد من النظر في ملف سكن العمالة من جانب إنساني ولا يقتصر وقت تفشي فيروس كورونا فقط بل حتى بعد ذلك.
وفي النهاية تزداد على السعوديين ساعات وأيام الحظر بسبب ازدياد المصابين الأجانب، حيث انهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالآتي:" ماذنبنا تتعطل مصالحنا وأحوالنا لأجل هؤلاء الذين لايتقيدون بتعليمات وزارة الصحة ".
ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل عدد العمالة ل 30 مليون والأجانب 11 مليون وعليهم 3 أو 4 مليون مخالف.
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