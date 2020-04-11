شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم صلاة الغائب على الجنازة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الشرع في صلاة الغائب على الجنازة في الفترة الحالية التى تشهد نشاطا لفيروس كورونا الجديد.

وكان أحد متابعي برنامج الجواب الكافي المذاع على قناة المجد طرح سؤالا نصه :"هل تشرع صلاة الغائب على الجنازة في مثل هذه الأزمة التي قد لا يتيسر للبعض الصلاة على الجنازة في المقبرة خاصة من أقارب الميت من النساء؟.

وأفاد الخثلان بأن الصلاة الغائب تشرع على من مات ولم يصلي عليه أحد، مضيفا أنه في الفترة الحالية يجوز صلاة الغائب لمن لا يتيسر له من أقارب الميت الصلاة في المقابر.