شكرا لمتابعة خبر عن وصول طائرة إلى الرياض تحمل 207 مواطناً قادمة من واشنطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصلت طائرة إلى الرياض تحمل 207 مواطناً قادمة من واشنطن، ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين، والراغبين في العودة للمملكة .

ويذكر أنه تم تهيئة وتجهيز مطارات المملكة الدولية وهي (مطار الملك خالد الدولي بالرياض - مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة- مطار الملك فهد الدولي بالدمام) لاستقبال المواطنين.

كما تم تجهيز غرفة للقيادة والتحكم بالمطارات الدولية الثلاث، حيث أن المواطن خلال رحلة العودة على ١٢ مرحلة تشتمل على إجراءات وقائية واحترازية تبدأ من مطار المغادرة حتى وصوله إلى الحافلة في مطار القدوم.