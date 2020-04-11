شكرا لمتابعة خبر عن "ميسان" تُسجل أول حالة لمُصاب بـ "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):سجلت محافظة ميسان أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، لطبيب مقيم من جنسية عربية، يعمل بمستشفى ميسان العام، كان قادماً من تركيا، وعزل نفسه عزلاً منزلياً.
وظهرت عليه الأعراض بعد 14 يوم حيث تم أخذ العينات عليه، وأثبتت تأكيد إصابته بالفيروس، وتم تحويله ليل البارحة للعزل الصحي بمجمع الملك فيصل بالطائف.
وبدأت المستشفى إجراء استقصاء وبائي؛ لمعرفة المخالطين للطبيب المُصاب، ومن بينهم أسرته؛ لكونهم قيد الاشتباه لحين أخذ العينات منهم.
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