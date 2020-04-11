شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على قصور الفوطة التاريخية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعكس قصور الفوطة بالرياض، نمط البناء وأشكال القصور المعمارية في عهد الملك عبدالعزيز، مما يعد جزءاً مهماً من التراث العمراني للمملكة.

وبدأت فكرة القصور بأمر من الملك المؤسس ببناء خمسة قصور لأبنائه الأمراء بندر، وعبد الرحمن، ومشاري، ومتعب، وفهد بن محمد بن عبدالعزيز بحي الفوطة، وتم الانتهاء منها في 1365هـ، تحت إشراف أستاذ التعمير والبناء حمد بن قباع.

وتصل مساحة القصور إلى 5000 متر مربع، وكان يفصل بين كل منهما طريق عرضه نحو سبعة أمتار، وكل قصر يتكون من ثلاث وحدات معمارية ضخمة، قصر الأمير في الأمام، وخلفه قصر العائلة وقصر الخدمات، حيث تقع في الجهة الجنوبية الغربية من مجمع المربع.