شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على قصور الفوطة التاريخية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعكس قصور الفوطة بالرياض، نمط البناء وأشكال القصور المعمارية في عهد الملك عبدالعزيز، مما يعد جزءاً مهماً من التراث العمراني للمملكة.
وبدأت فكرة القصور بأمر من الملك المؤسس ببناء خمسة قصور لأبنائه الأمراء بندر، وعبد الرحمن، ومشاري، ومتعب، وفهد بن محمد بن عبدالعزيز بحي الفوطة، وتم الانتهاء منها في 1365هـ، تحت إشراف أستاذ التعمير والبناء حمد بن قباع.
وتصل مساحة القصور إلى 5000 متر مربع، وكان يفصل بين كل منهما طريق عرضه نحو سبعة أمتار، وكل قصر يتكون من ثلاث وحدات معمارية ضخمة، قصر الأمير في الأمام، وخلفه قصر العائلة وقصر الخدمات، حيث تقع في الجهة الجنوبية الغربية من مجمع المربع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعرف على قصور الفوطة التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.