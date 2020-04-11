شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات الإسكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن إعفاء الفئات من سداد الاستحقاقات للإسكان، وذلك ضمن التسهيلات والدعم وتخفيف حدة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وقال المتحدث: " من أهم المبادرات التي أطلقت حديثاً هي مبادرة "غذاؤنا واحد" والتي تستهدف الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة، ممولة بأكثر من 37 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 37 ألف أسرة"؛ مؤكدًا أنه لا يحق للمنشآت المستفيدة من "ساند" إنهاء عقد الموظف السعودي.

Advertisements

وأضاف:" من أهم المبادرات خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج أجير، تهدف إلى الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة كبديل للاستقدام الخارجي، ولحماية المنشآت خلال هذه الظروف من فقدان العمل " .

وكانت وزارة الإسكان، قد قامت خلال السنوات الماضية بتسليم عدد من الأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع للضمانين والأيتام وذوي الإعاقة مفاتيح وحدات الإسكان التنموي في غالبية مدن ومحافظات مناطق المملكة، وذلك بالتعاون والتكامل مع الجمعيات الأهلية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كانت قد قررت في وقت سابق إيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة لحين انتهاء الأزمة، إضافة إلى عدم إسقاط مستفيدي الضمان من الشهر الحالي وإعادة مستفيدي شهر رجب بأثر رجعي.