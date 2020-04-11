شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سقوط الأمطار على بعض محافظات نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):كشف مقطع فيديو، عن سقوط الأمطار الغزيرة على بعض من أحياء ومحافظات منطقة نجران، اليوم السبت.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن استمرار السحب الرعدية الممطرة على عسير وجازان ونجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.
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