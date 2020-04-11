شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشؤون الإسلامية» توضح طريقة صلاة الجنائز في ظل إقفال المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، طريقة صلاة الجنازة في ظل إغلاق المساجد بسبب جائحة الوباء، بان الصلاة تكون على المقابر.

وقال الوزير أن من المفترض أن عدد المصلين لا يتجاوز 6 من أفراد أسرته فقط وتكون الصلاة على المقبرة، تجنبا للزحام.

وتابع الوزير بأن على من يرغبون الصلاة على المتوفي أن يقوموا بأداء الصلاة في منازلهم ، تجنبا للزحام .