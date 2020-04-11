شكرا لمتابعة خبر عن «متحدث الصحة»: 382 إصابة جديدة بـ«‎كورونا» في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن وصول إجمالي حالات الإصابات إلى 4033 إصابة؛ فيما هناك 35 حالة تعافي جديدة والإجمالي 720 حالة.

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وأوضح متحدث وزارة الصحة، تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة، ‏لافتًا إلى أن من بين الحالات المصابة هناك 3261 حالات نشطة، ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وقال الدكتور العبدالعالي، أن حالات الوفاة الخمس الجديدة منها 2 سعوديين أعمارهم 33 عامًا و67 عامًا، و3 غير سعوديين ليصل الإجمالي 52 وفاة؛ مؤكدًا أن العلاج ببلازما الدم من المتعافين قيد الدراسة في المملكة.