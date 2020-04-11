شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دموع الفرح تغلب المواطنين بعد عودتهم للمملكة من ماليزيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وثق قطع فيديو لحظة وصول أولى الرحلات لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، والمخصصة للقادمين من ماليزيا .

وأظهر الفيديو تأثر المواطنين بعودتهم إلى أرض الوطن وبكاء بعضهم بالعودة سالمين متمنيين أن يحفظ الله المملكة ويصرف عنها الوباء .

و أكد المواطنين أن مسؤولي المملكة وسفارتها في ماليزيا حرصوا على توفير سبل الراحة والحماية لهم حتى عادوا إلى أرض الوطن .

كما تواجدت في المطار الفرق الطبية المختصة للتأكد من سلامة العائدين .