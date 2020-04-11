شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يؤكد تغير دعم البنزين حسب المراجعات الشهرية للوقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، عن تغير الدعم المخصص لبنزين وفق الارتفاع أو الانخفاض في المراجعات الشهرية لأسعار الوقود؛ حيث تم تخفيض سعر البنزين ٩١، وهو الفئة المدعومة من البرنامج.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، حول سبب خصم مبلغ الدعم المقدم له؛ فيما قال حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .