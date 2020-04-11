شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوجه نصيحة هامة للمرضى الذين أصابتهم "فوبيا كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ امراض القلب وقسطرة الشرايين نصيحة هامة للمرضى الذين يتركون الفحوصات الضرورية والمتابعة الهامة مع الطبيب خوفاً من الخروج والإصابة بالفيروس .
وقال "النمر "في حسابة الخاص على تويتر : ان تترك إعادة تعبئة علاجاتك وعمل فحوصاتك المهمة المطلوبة من قبل طبيبك المتابع لحالتك .. فقط بسبب خوفك من كورونا فهذا خطأ .
وتابع : الصحيح : " خذ بالأسباب وتوكل " ..
الجدير بالذكر أن الجهات المختصة تتعاون مع الحالات الإنسانية كالمرضى حتى أثناء فترة منع التجول أو المدن والمحافظات التي تم منع التجول فيها 24 ساعة .
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