شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوجه نصيحة هامة للمرضى الذين أصابتهم "فوبيا كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ امراض القلب وقسطرة الشرايين نصيحة هامة للمرضى الذين يتركون الفحوصات الضرورية والمتابعة الهامة مع الطبيب خوفاً من الخروج والإصابة بالفيروس .

وقال "النمر "في حسابة الخاص على تويتر : ان تترك إعادة تعبئة علاجاتك وعمل فحوصاتك المهمة المطلوبة من قبل طبيبك المتابع لحالتك .. فقط بسبب خوفك من كورونا فهذا خطأ .

وتابع : الصحيح : " خذ بالأسباب وتوكل " ..

الجدير بالذكر أن الجهات المختصة تتعاون مع الحالات الإنسانية كالمرضى حتى أثناء فترة منع التجول أو المدن والمحافظات التي تم منع التجول فيها 24 ساعة .