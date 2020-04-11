بالفيديو.. بدء تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في منشآت القطاع الخاص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بدأت الجوازات في تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في القطاع الخاص والمستحقة على منشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر. بدأت الجوازات في تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين في القطاع الخاص والمستحقة على منشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر. ونوهت بأن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة الرامية لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد، ويأتي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني. أقرأ أيضا:

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