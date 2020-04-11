شكرا لمتابعة خبر عن رياح مثيرة للأتربة على محافظات في عسير ومكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض محافظات منطقتى مكة المكرمة وعسير. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض محافظات منطقتى مكة المكرمة وعسير. ونوهت بأن المحافظات التى يشملها التنبيه هي القنفذة ورابغ والليث وبيشة وتثليث مضيفة أن الأتربة المثارة ستؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. ولفتت إلى أن تلك الأجواء مستمرة على تلك المحافظات حتى التاسعة مساءً.

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