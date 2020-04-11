موجة غبار كثيفة تجتاح طريق الساحل الجديد بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تتعرض أجزاء من طريق الساحل الجديد بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، إلى موجة غبار كثيفة؛ مما أدى إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية. تتعرض أجزاء من طريق الساحل الجديد بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، إلى موجة غبار كثيفة؛ مما أدى إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية. وناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، سالكي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة للحفاظ على سلامتهم.

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