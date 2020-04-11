شكرا لمتابعة خبر عن فيديو من داخل حي حوش بكر بمكة المكرمة بعد العزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو الأوضاع الحالية لحي حوش بكر بمكة المكرمة بعدما تم فرض العزل عليه ضمن الإجراءات الإحترازية ضد انتشار العدوى .

وأظهر الفيديو الذي بثته "العربية " الأجواء الهادئة وخلو الأزقة والشوارع في الحي المزدحم الذي يقطنه 20 ألف شخص أغلبهم من الجالية الإفريقية .

وأكد الأهالي توفر المواد الغذائية وكافة السلع بما لا يجعلهم في حاجة إلى الخروج من الحي ، مؤكدين على ثقتهم في حكومة المملكة .

كما حرصت الجمعيات الخيرية على إمداد الحي بـ 20 ألف وجبة يومياً بجانب المساعدات الأخرى من المعقمات والمطهرات ، مع التوسع خلال الأيام المقبلة .