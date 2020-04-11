اخبار السعوديه

فيديو من داخل حي حوش بكر بمكة المكرمة بعد العزل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن فيديو من داخل حي حوش بكر بمكة المكرمة بعد العزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو الأوضاع الحالية لحي حوش بكر بمكة المكرمة بعدما تم فرض العزل عليه ضمن الإجراءات الإحترازية ضد انتشار العدوى .

وأظهر الفيديو الذي بثته "العربية " الأجواء الهادئة وخلو الأزقة والشوارع في الحي المزدحم الذي يقطنه 20 ألف شخص أغلبهم من الجالية الإفريقية .

وأكد الأهالي توفر المواد الغذائية وكافة السلع بما لا يجعلهم في حاجة إلى الخروج من الحي ، مؤكدين على ثقتهم في حكومة المملكة .

كما حرصت الجمعيات الخيرية على إمداد الحي بـ 20 ألف وجبة يومياً بجانب المساعدات الأخرى من المعقمات والمطهرات ، مع التوسع خلال الأيام المقبلة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو من داخل حي حوش بكر بمكة المكرمة بعد العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا