نصائح وإرشادات يجب اتباعها عند الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدم مطار الملك خالد الدولي عدة نصائح وإرشادات مهمة يجب اتباعها عند الوصول إلى للمطار. قدم مطار الملك خالد الدولي عدة نصائح وإرشادات مهمة يجب اتباعها عند الوصول إلى للمطار. وشدد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى يقوم بها المطار، وتجنب ملامسة العين والأنف والفم. Advertisements ونصح باتباع كافة التعليمات والتوجيهات من قبل موظفي المطار، وتجنب ملامسة الأمتعة والحقائب التابعة لآخرين. كما نصح بتجنب مصافحة الأشخاص داخل المطار، وتغيير الكمامة القديمة وارتداء كمامة جديدة بشمل صحيح. كما شدد على ضرورة الوقوف على ملصق المسافة الآمنة الموجوة على أرضية المسارات في صالات المطار.

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