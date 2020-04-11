مبتعث يروي رحلة عودته من بريطانيا للمملكة وما حدث معه في البحرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المبتعث جزاع بن نما العنزي تفاصيل رحلة العودة من بريطانيا إلى المملكة عبر البحرين وكيف تجاوز الصعاب في هذا التوقيت الحرج .
وقال "العنزي " أنه كان مبتعث في مدينة ليستر برفقة زوجته ، وقرر العودة بمجرد أن أصدرت الجامعة تعليمات بتعليق النشاط الدراسي واستكمال التعليم عن بعد .
وأضاف أنه قرر الحجز لمملكة البحرين ومنها إلى السعودية ، وبالفعل استقبلهم موظفوا السفارة السعودية في المطار وتم نقلهم بسيارة خاصة لفندق 5 نجوم ، كما كان هناك موظف من السفارة يشرف على حاجات المواطنين السعوديين .
وأثنى "العنزي " على اهتمام السفارة حيث تم نقلهم فور انتهاء مدة الحجر الصحي من البحرين عبر جسر الملك فهد ثم وصل الزوجان إلى دور الضيافة بالخبر .
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