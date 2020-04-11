شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم استخدام «المعقمات» المشتملة على الكحول وأثرها على الطهارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم السبت، حكم استخدام المعقمات التي تحتوي على الكحول وأثرها على الطهارة.

وقال الشيخ سعد الخثلان، عبر قناة " المجد " أنه إذا كانت المواد الموجودة بهذا مجرد مواد مطهرة ومتعقمة وليس بها كحولًا فهذا الأصل فيها الطهارة وأنه مباحًا، ولكن لو افترضنا أن بعض المعقمات فيها نسبة من الكحول فأيضًا لا حرج فيها.

وأضاف الشيخ " الخثلان " لأن القول الراجح عند كثير من أهل العلم، أن الخمر ليست نجسة وإن كان محرم شربها وتعاطيها؛ فالمقصود بالرجس فيها هو النجاسة المعنوية؛ مؤكدًا أن الأصل في الأشياء الطهارة.