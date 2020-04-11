شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الأمن يدخل بصعوبة لمخبز مخالف بسبب الروائح الكريهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في " بلدية شرق الفرعية " ، وبمساندة أمنية، عن معمل مُخالف لإنتاج وإعداد الخبز وتوزيعه على العديد من المحلات التجارية وبيعه لديهم، في ظل تدني مستوى النظافة العامة بداخله.

ولاحظ المراقبين أثناء دخولهم ومتابعتهم لذلك المعمل الواقع في حي الصناعية، وجود تسريب لماسورة صرف صحي في سقف المعمل والذي يتم فيها عداد وإنتاج الخبز مما تسبب في دخولهم بصعوبة بسبب الروائح الكريهة.

وتم تحديد الكثير من المخالفات داخل ذلك المعمل، من حيث وجود براميل الديزل وتأثير أدخنتها الكيميائية على العجائن والخبز، بخلاف مخالفة المعمل لشروط التخزين، كذلك وجود روائح كريهة بسبب " فتحة صرف صحي مفتوحة.

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